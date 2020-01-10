Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

"Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - сообщила пресс-служба Офиса.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".