События

11:26 10.01.2020

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

1 мин читать
Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

"Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - сообщила пресс-служба Офиса.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

Теги: #мау #канада #генпрокуратура #иран #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 10.01.2020
Комиссия считает обледенение основной версией крушения Fokker-100 под Алматы

Комиссия считает обледенение основной версией крушения Fokker-100 под Алматы

12:29 10.01.2020
В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

12:06 10.01.2020
Помпео допускает, что украинский лайнер в Иране мог упасть из-за неисправности

Помпео допускает, что украинский лайнер в Иране мог упасть из-за неисправности

11:56 10.01.2020
Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету

11:33 10.01.2020
Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

10:39 10.01.2020
Более 50 психологов-волонтеров предоставляют помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране и сотрудникам МАУ

Более 50 психологов-волонтеров предоставляют помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране и сотрудникам МАУ

10:39 10.01.2020
Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке "черных ящиков"

Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке "черных ящиков"

10:24 10.01.2020
Специалисты Ирана и Украины будут вместе расшифровывать "черные ящики" разбившегося самолета

Специалисты Ирана и Украины будут вместе расшифровывать "черные ящики" разбившегося самолета

09:38 10.01.2020
Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

05:14 10.01.2020
Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану

Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

В соцсети Твиттер опубликовано видео возможного ракетного удара по самолету "МАУ" - СМИ

Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии

Офис генпрокурора опроверг информацию о том, что член экипажа разбившегося самолета МАУ успел сообщить родным об обстреле

ПОСЛЕДНЕЕ

На востоке Закарпатья в пятницу-субботу ожидается повышенная снеголавинная опасность

Премьер Австралии предупредил о возможном ухудшении ситуации с пожарами на востоке страны

На КПВВ "Майорск" задержали мужчину, перевозившего взрывчатку

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, проблемы с вылетом во Львов

Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

Статус пострадавших от торговли людьми получили 878 человек с 2012 года, основной страной эксплуатации остается РФ - Минсоцполитики

Убытки австралийских страховщиков в результате лесных пожаров приблизились к $650 млн

Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи

Судьи Киевского апелляционного суда заявили о давлении со стороны адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В большинстве областей Украины в пятницу ожидается туман – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА