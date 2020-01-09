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22:35 09.01.2020

Трюдо: разведслужбы Канады и ее союзников считают, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

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Трюдо: разведслужбы Канады и ее союзников считают, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

Разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух", заявил в четверг канадский премьер Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

"То, что произошло вчера - это трагедия", - добавил он.

При этом премьер Канады подчеркнул, что в данном случае важно провести тщательное расследование произошедшего.

"Собранные данные указывают на то, что именно это (иранская ракета - ИФ) стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло. Именно к этому мы призываем и надеемся, что будем услышаны", - сказал Трюдо.

Американский журнал Newsweek ранее в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, случайно, мог быть уничтожен иранскими системами ПВО.

"Украинский рейс, который разбился возле Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет журнал.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #самолет #канада #премьер
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