Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи

Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Это решение было принято на основании рекомендаций рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины "О гуманитарной помощи" не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи", - сказал заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

По его словам, непредставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями.

Отмечается, что всего в Украине в Едином госреестре до вышеуказанного исключения была 1 тысяча 416 организаций-получателей гуманитарной помощи.

Как сообщалось, инициатива Министерства социальной политики по борьбе со схемами на гуманитарной помощи не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда". Также ведомство разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.