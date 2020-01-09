Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мохаммадом Ашраф Гани (Mohammad Ashraf Ghani), стороны выразили друг соболезнования в связи с гибелью граждан в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - самое важное", - приводит слова Зеленского пресс-служба украинского президента.

Со своей стороны Ппезидент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Кроме того, Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы. "Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования власти Афганистана", - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.