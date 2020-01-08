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16:30 08.01.2020

Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

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Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

Представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

По словам президента, все эти люди будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #зеленский #крушение #иран
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