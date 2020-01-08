Пристайко: В авиакатастрофе под Тегераном погибли 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтверждает информацию об 11 погибших гражданах Украины в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране утром в среду, но сообщает, что 82 погибших были гражданами Ирана.

"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов, сообщил ранее, что 73 из общего числа погибших – граждане Канады, 71 – Ирана, 11 – Украины, 8 –Швеции, 6 –Афганистана, 4 –Германии, 3 –Великобритании.