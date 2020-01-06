События

13:35 06.01.2020

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

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Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

В Одессе на железнодорожном вокзале полиция задержала по ориентировке мужчину и женщину, которые подозреваются в двойном убийстве на Подоле в Киеве, сообщает отдел коммуникации столичной полиции

Двойное убийство произошло 4 января на ул. Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти. В совершении двойного убийства столичная полиция обоснованно подозревает двух человек.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Подольское управление полиции Киева местная жительницы сообщила о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два женских трупа. Было установлено, что жертвы - местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.

Теги: #полиция #одесса #убийство
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