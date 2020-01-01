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06:03 01.01.2020

Макрон в Новый год пообещал французам, что не откажется от разгневавшего их плана пенсионной реформы

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Макрон в Новый год пообещал французам, что не откажется от разгневавшего их плана пенсионной реформы

 Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к согражданам предупредил, что не откажется от реализации проекта пенсионной реформы, против которого уже несколько недель в стране проходят демонстрации.

"Пенсионная реформа, реализацией которой занимается правительство, будет осуществлена", - сказал он.

При этом Макрон предупредил, что ожидает от своего правительства быстрого достижения компромиссов с французскими профсоюзами по поводу наиболее спорных аспектов реформы. В частности, она предполагает увеличение пенсионного возраста.

Теги: #президент #реформа #франция
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