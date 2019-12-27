Суд перенес на 8 января рассмотрение еще одной апелляции на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Апелляционный суд Киева в пятницу перенес рассмотрение апелляционной жалобы Виталия Галенченко - адвоката подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко - на решение Печерского районного суда Киева об избрании Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" Галенченко, его апелляционная жалоба по вине канцелярии суда первой инстанции находилась на почтовом отделении и не поступила в суд своевременно, когда рассматривалась первая апелляция.

"Наконец-то Апелляционный суд принял ее к рассмотрению, на судебном заседании сегодня было принято решение о переносе ее рассмотрения на 15.00 8 января", - сказал адвокат.

Он отметил, что как защитник Антоненко имеет право настаивать на рассмотрении этой апелляции. При этом адвокат добавил, что ранее в судебной практике подобного не было, так как аналогичные жалобы объединялись в одно производство.

"Моя апелляция касается решения Печерского суда от 14 декабря об избрании меры пресечения в виде ареста. Надеюсь, что она будет рассмотрена", - сказал Галенченко.

Адвокат выразил надежду на то, что в случае рассмотрения его апелляции Антоненко может быть изменена мера пресечения.

Как сообщалось, 23 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Антоненко. Таким образом, суд не удовлетворил апелляционную жалобу его защиты.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной. По результатам экспертизы в Нацполиции заявили, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли на изъятой у Антоненко мине.