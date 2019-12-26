Полиция установила подозреваемого в нападении на журналиста на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

Сотрудники Национальной полиции Украины установили личность подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева во вторник, где рассматривалась мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.

"Сейчас следователи Национальная полиция Украина подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что полицейские установили одного из нападавших на журналиста. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом: в 2016 году он напал с ножом на киевлянина.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов возле Апелляционного суда Киева.

Как сообщалось, 24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. Полиция Киева начали досудебное расследование по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

По данным СМИ, на заседание суда прибыли двое журналистов издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак не это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Также об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии