События

13:59 26.12.2019

С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

1 мин читать
С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Мы (Офис генерального прокурора – ИФ) начинаем свою работу со второго января, с этого момента уже не будет существовать Генеральная прокуратура как институт", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, из 2,5тыс. сотрудников Генпрокуратуры после прохождения аттестации и обновления структуры остаётся 1,5тыс. - "тысяча сотрудников прокуратуры и прокуроров - это те должности, которые были сокращены".

С 20 января, как рассказал генпрокурор, будет проходить дополнительный набор на вакантные должности, которых более 200.

По его словам, процедура добора кадров будет такой же, как и при переаттестации.

"До сентября 2020 года будет завершена переаттестация всех прокуратур в Украине", сказал Рябошапка, добавив, что таким образом будет полностью завершено обновление кадрового состава органов прокуратуры.

Теги: #рябошапка #прокуратура #гпу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 26.12.2019
Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

13:52 26.12.2019
Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка

Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка

18:05 20.12.2019
Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

17:39 20.12.2019
В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

15:13 20.12.2019
Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание EUR2,8 млн

Генпрокуратура Швейцарии выдвинула обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание EUR2,8 млн

11:15 20.12.2019
Рябошапка: в Офисе генпрокурора смогут работать 610 прокуроров, доказавших свою профессиональность и добропорядочность

Рябошапка: в Офисе генпрокурора смогут работать 610 прокуроров, доказавших свою профессиональность и добропорядочность

20:43 17.12.2019
Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство из-за бунта в СИЗО

Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство из-за бунта в СИЗО

14:41 17.12.2019
В организации покушения на киевского депутата, при исполнении которого погиб его 3-летний сын, подозревается 25-летний уроженец РФ – прокуратура

В организации покушения на киевского депутата, при исполнении которого погиб его 3-летний сын, подозревается 25-летний уроженец РФ – прокуратура

15:53 14.12.2019
Прокуратуру Полтавской области возглавил Ярослав Голынский

Прокуратуру Полтавской области возглавил Ярослав Голынский

13:48 13.12.2019
Прокуроры просят суд взять подозреваемую в деле убийства Шеремета Дугарь под домашний арест

Прокуроры просят суд взять подозреваемую в деле убийства Шеремета Дугарь под домашний арест

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района, подорвавшего двух людей

Каждый пятый украинец празднует Рождество дважды – опрос

Полиция установила подозреваемого в нападении на журналиста на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

Украина экстрадировала в Испанию российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский"

МВД выступает за ужесточение наказания водителей за наезды на людей

В Минске задержан организатор акции против углубления интеграции с РФ

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

Киберполиция разоблачила хакера, который продал данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА