Пограничники перекрыли канал незаконной переправки в Украину граждан Турции через Молдову

Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы разоблачили канал организации незаконной переправки граждан Турции на территорию Украины.

"Так, на днях пограничники в Раздельнянского района Одесской области задержали трех граждан Турции и гражданин Республики Молдова, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг.

Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть, тоже незаконным путем, в страны Западной Европы.

Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".