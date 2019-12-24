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15:50 24.12.2019

Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье – министр

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Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье – министр

Почти 80 тыс. ветеранов АТО/ООС и 400 тыс. внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье, сообщила министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

"Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем", - сказала она на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник.

Со ссылкой на данные Министерства социальной политики, Коляда сообщила, что в Украине насчитывается около 1,400 млн внутренне перемещенных лиц.

"Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье", - отметила она.

Министр подчеркнула: если говорить об общей показателе, то около 400 тыс. семей из числа внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье. При этом еще не обеспечена жильем, в частности, 241 семья погибших на Донбассе украинских военнослужащих, их больше всего в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. При этом есть более 2,5 тыс. чел. со статусом участника боевых действий, так и внутренне перемещенных лиц.

Теги: #жилье #впл #ветераны #коляда
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