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13:55 23.12.2019

Минкульт предлагает отреагировать на решение Венецианской комиссии по языковому закону после рассмотрения его КС

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В Министерстве культуры, молодежи и спорта предлагают отреагировать на решение Комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии) после того, как Конституционный суд рассмотрит представление народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", заявляет первый заместитель министра Анатолий Максимчук.

"Государство должно защищать язык, но должен быть обеспечен баланс. Он будет обеспечен разрабатываемым законопроектом о языке национальных меньшин", - сказал Максимчук на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в понедельник.

"И второе… В Конституционном суде рассматривается представление 51 народного депутата (о соответствии Конституции закона о государственном языке – ИФ), поэтому предложение министерства – дождаться рассмотрения этого представления, и в соответствии с решением, которое будет принято, уже принимать согласованное решение: надо ли менять закон или не надо, или, возможно, во время принятия закона о языках нацменьшинств можно будет устранить (несоответствия, отмеченные Венецианской комиссией – ИФ)", - добавил он.

В свою очередь правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова согласилась с мнением представителя Министерства культуры.

"Я присоединяюсь к мнению Министерства культуры, молодежи и спорта. Для баланса вам необходимы два закона: закон, который защищает языковые права украиноязычных граждан, и закон, который стоит на страже языковых прав нацменьшинств. Только имея два закона можно будет достигнуть этого баланса – защиты всех языков и гармоничного развития всех языков в Украине, при условии, что государственным языком является украинский", - сказала Монахова.

При этом Максимчук сообщил, что в настоящее время законопроект о языках нацменьшинств разрабатывается, и предположил, что в первом квартале 2020 года он будет предложен для рассмотрения Верховной Раде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламентский комитет принял это предложение к сведению.

Как сообщалось, основным выводом нового мнения, принятого в пятницу, 6 декабря, Венецианской комиссией, является то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

В ВК признают, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

В то же время, ВК, в частности, "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". В качестве примера эксперты ВК указывают, что переходный период реализации положений закона об образовании был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для тех, кто владеет другими родными языками, включая русский". "Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.

Теги: #минкультуры #язык #венецианская_комиссия
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