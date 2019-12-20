В квартире во Львове нашли 1700 летучих мышей

Около 1,7 тыс спящих летучих мышей обнаружили на балконе одной из квартир Львова, сообщил сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта.

"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", - написал Башта на своей странице в соцсети Facebook.

По словам ученого, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать из жилища. "Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти 4 часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", - написал он.