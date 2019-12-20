События

05:39 20.12.2019

В квартире во Львове нашли 1700 летучих мышей

1 мин читать
В квартире во Львове нашли 1700 летучих мышей

Около 1,7 тыс спящих летучих мышей обнаружили на балконе одной из квартир Львова, сообщил сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта.

"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", - написал Башта на своей странице в соцсети Facebook.

По словам ученого, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать из жилища. "Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти 4 часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", - написал он.

 

Теги: #львов #летучие_мыши
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 12.12.2019
Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

10:32 11.12.2019
Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

20:38 09.12.2019
Во Львове полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина

Во Львове полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина

03:36 07.12.2019
Группу сотрудников банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн средств клиентов

Группу сотрудников банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн средств клиентов

15:16 05.12.2019
Львовский областной совет утвердил бюджет на 2020 год

Львовский областной совет утвердил бюджет на 2020 год

15:23 02.12.2019
Суд Львова арестовал членов наркосиндиката с возможностью внесения залогов от 10 до 20 млн грн

Суд Львова арестовал членов наркосиндиката с возможностью внесения залогов от 10 до 20 млн грн

14:33 28.11.2019
"Укрзализныця" намерена за 2020г построить евроколею от Львова до госграницы

"Укрзализныця" намерена за 2020г построить евроколею от Львова до госграницы

05:30 26.11.2019
Во Львове 11 человек отравились после празднования свадьбы в общепите

Во Львове 11 человек отравились после празднования свадьбы в общепите

10:58 25.11.2019
Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

13:18 23.11.2019
Аэропорт "Львов" возобновил работу

Аэропорт "Львов" возобновил работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы

Переговоры по газу с Украиной на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске – Газпром

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы

Палата представителей США одобрила соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Прокуратура в Донецкой области расследует гибель мирного жителя

Во Львовской области горел полигон твердых бытовых отходов

Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады

Переговоры по газу с Украиной на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске – Газпром

Основные принципы проекта газовых соглашений наработаны в соответствии с европейскими правилами – топ-менеджер "Нафтогаза"

Одна из улиц в центре Запорожья переименована в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА