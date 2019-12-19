События

20:46 19.12.2019

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

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В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, Цотнэ Гамсахурдия ранен и доставлен в больницу.

О деталях произошедшего и состоянии Гамсахурдия-младшего не сообщается.

В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам. В частности, в ведомстве сделали короткий комментарий о том, что по этому факту начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).

Теги: #грузия #тбилиси
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