В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, Цотнэ Гамсахурдия ранен и доставлен в больницу.

О деталях произошедшего и состоянии Гамсахурдия-младшего не сообщается.

В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам. В частности, в ведомстве сделали короткий комментарий о том, что по этому факту начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).