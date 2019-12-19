События

13:54 19.12.2019

Кучма: переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию

1 мин читать
Кучма: переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию

 Переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в комментарии, обнародованных его пресс-секретарем Даркой Олифер в Facebook.

Он отметил, что неизвестно, удастся ли прийти к соглашению, но пообещал, что группа приложит все усилия, чтобы удерживаемые украинцы смогли встретить Новый год дома.

Кучма также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос освобождения удерживаемых на первое место, "у него колоссальное желание добиться результата".

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Теги: #обмен #переговоры #ткг #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 19.12.2019
Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований, заявляют в офисе президента Украины

Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований, заявляют в офисе президента Украины

23:29 18.12.2019
Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

23:24 18.12.2019
Сторонам конфликта на Донбассе предстоит сделать шаги, чтобы осуществить обмен удерживаемыми до конца года

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит сделать шаги, чтобы осуществить обмен удерживаемыми до конца года

22:13 18.12.2019
В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле

В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле

21:20 18.12.2019
Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

19:36 18.12.2019
В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

18:47 18.12.2019
Следующий раунд двусторонних переговоров нового оператора ГТС Украины и "Газпрома" состоится на этой неделе - глава ОГТСУ

Следующий раунд двусторонних переговоров нового оператора ГТС Украины и "Газпрома" состоится на этой неделе - глава ОГТСУ

18:47 18.12.2019
Вероятность подписания транзитного контракта с 1 января стремится к нулю – глава "Нафтогаза"

Вероятность подписания транзитного контракта с 1 января стремится к нулю – глава "Нафтогаза"

18:43 18.12.2019
"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря – источник

"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря – источник

14:56 16.12.2019
"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

На КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом открылась новая сервисная зона

При обыске у Антоненко нашли половину мины МОН-50 – замглавы МВД Геращенко

Под стенами НБУ началась отдельная акция протеста болельщиков ФК "Динамо Киев" за возврат средств центробанком семье Суркисов

67% жителей Харькова поддержали переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова по итогам общественного обсуждения

Сытника внесли в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

РФ отправила в ОРДЛО 96-й нелегальный "гумконвой" из 17 грузовиков – Госпогранслужба Украины

Суд обязал СБУ начать уголовное производство по заявлению ОПЗЖ о госизмене в связи с законопроектом о рынке земли

Суд отменил ночной домашний арест для замначальника Киевской городской таможни ГФС Тупальского

В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА