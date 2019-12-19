Кучма: переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию

Переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в комментарии, обнародованных его пресс-секретарем Даркой Олифер в Facebook.

Он отметил, что неизвестно, удастся ли прийти к соглашению, но пообещал, что группа приложит все усилия, чтобы удерживаемые украинцы смогли встретить Новый год дома.

Кучма также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос освобождения удерживаемых на первое место, "у него колоссальное желание добиться результата".

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.