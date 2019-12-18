Половина украинцев верит в Святого Николая

Половина граждан Украины признались, что верят в существование Святого Николая, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря.

Согласно данным опроса, половина украинцев верят в Святого Николая, по крайней мере именно столько признались в этом социологам. По сравнению с прошлым годом их количество выросло (в 2018 - 43%).

Так, больше верят в Святого Николая на Западе (58%), в других регионах таких около половины. Как и с соблюдением традиции дарить подарки на этот праздник, верят в Святого Николая больше жители сел, женщины и более обеспеченные.

76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Кроме того, за год количество тех, кто заявил, что придерживается этой традиции увеличилась (в 2018 - 67%). Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на Западе (почти 90%), в других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре - 78%, на юге - 70%, на востоке - 64%. В большей степени поддерживают ее жители сел, женщины и более обеспеченные.

Вместе с тем, в Деда Мороза украинцы верят меньше (31%), в прошлом году верили 25%. Всего в Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

Кроме того, около 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество, 7% опрошенных - День Святого Николая, 3% - Старый Новый год, олько 3% не любят ни один из перечисленных праздников. В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019).

Согласно данным исследования, на юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, на западе - наоборот любимым праздником является Рождество. Большая привязанность к Новому году - среди мужчин, жителей городов и молодежи, в то время как Рождество больше любят в селах, люди старшего возраста и женщины.

Почти 80% опрошенных украинцев намерены поставить новогоднюю елку у себя дома (40% - живую и 38% - искусственную). 11% опрошенных отметили, что не будут ставить елки, а ограничатся новогодней композицией, столько же - вообще ничего не будут делать. Отмечается, что за несколько лет несколько возросло количество тех, кто предпочитает искусственную елку.

Сторонников живой новогодней елки больше на юге и востоке, в центре почти одинаково, а на западе украинцы больше склонны ставить искусственную елку. Тех, кто собирается ставить елку больше среди обеспеченных и младших.

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.