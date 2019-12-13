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22:52 13.12.2019

При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

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При обыске по делу об убийстве Шеремета нашли полуразобранную мину, элемент которой аналогичен части взрывного устройства, приведшего к гибели журналиста

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о новом вещевом доказательстве в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, найденном во время последних обысков.

"Следствие мне только что разрешило обнародовать этот факт… Пока мы ждали адвоката, он (подозреваемый Андрей Антоненко – ИФ) написал человеку, который жил с ним в одной квартире  - брату своей жены –"срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку… брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры… У нас было три версии и поэтому ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска", - рассказал Аваков в программе "Свобода слова Савика Шустера" вечером в  пятницу.

По словам Авакова, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был  найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

Он подчеркнул, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

"Я не говорю, что это элемент той бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой моно убить огромное количество людей", - сказал Аваков.

Он также напомнил, что следствие не завершено и на целый ряд вопросов еще нет полных ответов, в том числе "об инициаторах этого дела".

Теги: #полиция #украина #шеремет #мина #аваков #обыски
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