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20:37 12.12.2019

Апелляционный суд оставил Альперина под арестом с возможностью внесения залога

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Апелляционный суд оставил Альперина под арестом с возможностью внесения залога

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения, избранную для одесского бизнесмена Вадима Альперина ранее.

"Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, поэтому все без изменений", - сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили экс-руководителю одной из региональных таможен, пяти служащим этой же таможни и экс-чиновнице Государственной фискальной службы Украины о подозрении в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, в результате чего интересам государства нанесен более 77,7 млн грн убытков.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Кроме должностных лиц ГФС и таможни о подозрении также сообщено еще четырем лицам - предполагаемому организатору преступной схемы и трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.

28 ноября Альперину вручили уведомление о подозрении. 29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

3 декабря Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября.

Теги: #альперин #суд
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