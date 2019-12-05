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17:40 05.12.2019

ВАКС избрал меры пресечения всем подозреваемым по "делу Альперина"

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ВАКС избрал меры пресечения всем подозреваемым по "делу Альперина"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой импортируемых в Украину товаров, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, организатору преступной схемы одесскому бизнесмену Вадиму Альперину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога, его партнеру - содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн грн залога. Также арест с альтернативой внесения 2 млн грн залога избран для исполняющего обязанности отдела таможенного поста "Столичный".

"Бывшему директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест. Работнику офиса организатора преступной схемы - залог в размере 576,3 тыс. грн. Кроме того, залог в размере 192,1 тыс. грн был избран и для одного из инспекторов таможни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас прокурором САП в Апелляционную палату ВАКС подано 9 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции.

Кроме того, 5 декабря в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение ВАКС о применении к Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн грн залога. Однако по ходатайству стороны защиты рассмотрение было перенесено на 17:00. 12 декабря 2019 года.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили экс-руководителю одной из региональных таможен, пяти служащим этой же таможни и экс-чиновнице Государственной фискальной службы Украины о подозрении в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, в результате чего интересам государства нанесен более 77,7 млн грн убытков.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Кроме должностных лиц ГФС и таможни о подозрении также сообщено еще четырем лицам - предполагаемому организатору преступной схемы и трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч. 3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.

28 ноября Альперину вручили уведомление о подозрении. 29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

3 декабря Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября.

Теги: #мера_пресечения #альперин #вакс #сап
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