ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на бизнесмена Альперина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, срок действия постановления - до 21 марта 2021 года включительно.

Так, подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому вызову; не выезжать за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами касательно обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, суда, а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины. По версии следствия, бизнесмен создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля.

Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин. Он был объявлен в розыск, в СМИ производство получило название "дело Альперина".

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. В тот же день под ночной домашний арест был отправлен Тупальский.

3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог. При этом возложенные на него судом обязательства остались в силе, в частности, Альперин должен носить электронное средство контроля (браслет).