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23:19 19.05.2020

ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

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ВАКС продлил срок действия обязательств еще одному подозреваемому в деле Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на партнера одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого по делу о растаможивании импортированных в Украину товаров по заниженным ценам, сообщила пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия процессуальных обязанностей,возложенных на партнера одесского бизнесмена, который является подозреваемым по делу о растаможивании импортированных в Украину товаров по заниженным ценам", - говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Фейсбуке.

Как отмечается, срок действия постановления - до 19 июля включительно.

В пресс-службе суда подчеркнули, что подозреваемому запретили отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора или суда, исключая выезда в населенные пункты Одесской области, сообщать детективу (следователю), прокурору об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами и другими подозреваемыми; сдать на хранение заграничный паспорт.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин. Он был объявлен в розыск, в СМИ производство получило название "дело Альперина".

Спустя некоторое время адвокат Альперина Андрей Федур сообщил в Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. В тот же день под ночной домашний арест был отправлен Тупальский.

3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог. При этом возложенные на него судом обязательства остались в силе, в частности, Альперин должен носить электронное средство контроля (браслет).

16 апреля Апелляционная палата ВАКС на заседании частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора по делу Альперина и обратила в доход государства часть внесенного залога.

"По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, обратил в доход государства залог в размере 35 млн 620 грн, что является частью от залога в размере 70 млн 1240 грн, внесенного в соответствии с постановлением следственного судьи от 29 ноября 2019 года, а также увеличил подозреваемому размер залога до 76 598 982 грн", - сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил, что средства в размере 35 млн 620 грн считаются внесенными. Остаток суммы в размере 41 598 362 грн может быть внесен как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позже пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

"Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит, полный текст постановления будет объявлен 17 апреля 2020 года", - указывается в сообщении.

22 апреля Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что за одесского бизнесмена Вадима Альперина внесли часть залога в размере 41,6 млн грн.

Теги: #альперин #дело #украина #вакс
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