Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

Апелляционная палата Высшего антиконституционного суда (ВАКС) отменила решение первой инстанции о залоге для чиновника Львовского горсовета Сергея Коровайника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в деле о продаже земли под строительство индустриального парка во Львове. Судебное заседание завершилось поздно вечером 10 декабря.

"Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование о сдаче заграничного паспорта. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки", - указано в сообщении пресс-службы горсовета.

Согласно решению ВАКС Коровайнику установили залог в сумме 153 680 гривен.

Как сообщалось, директора департамента градостроительства Сергея Коровайника и городского главу Львова Андрея Садового САП подозревает в злоупотреблении служебным положением при продаже земельного участка в 24 га под индустриальный парк. Обвинение считает, что чиновники горсовета не имели права продавать указанный участок, поскольку он принадлежит Рясне-Руському сельсовету и его целевое предназначение – земли сельского хозяйства, а не промышленности.

В свою очередь чиновники Львовского горсовета настаивают на том, что на момент продажи земли в 2015 году указанные земли были собственностью Львова.