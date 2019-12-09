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19:53 09.12.2019

В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны - Боррель

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В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны - Боррель

НАТО является "краеугольным камнем" для обороны Европы и многих стран Европейского союза, заявил в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"НАТО является и всегда будет являться основой, краеугольным камнем для обороны Европы и многих стран Евросоюза... Сотрудничество с НАТО - это основополагающий элемент европейской обороны", - отметил Боррель на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы должны продолжать работать вместе для того, чтобы укрепить сотрудничество стран-участниц Европейского союза и создать настоящий европейский союз обороны, который будет не альтернативой НАТО, а дополнением (к альянсу - ИФ)", - добавил он.

Генсек НАТО в свою очередь подчеркнул, что "НАТО и Европейский союз продолжают дополнять (друг друга - ИФ) и не соревноваться друг с другом".

Более того, он отметил, что "войска и возможности ЕС должны быть доступны НАТО".

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО остается самым мощным оборонительным союзом в мире, однако у Евросоюза есть свои задачи в сфере обороны.

"Нужно продолжать работать, чтобы развивать союз безопасности и обороны. Это будет задачей нынешней (Евро)комиссии", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она неоднократно заявляла, что Европейский союз и НАТО "взаимодополняемы, они не соперники".

Теги: #ес #оборона #сотрудничество #нато
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