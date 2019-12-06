События

12:31 06.12.2019

Сенцов и Сущенко призвали глав МИД государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для освобождения удерживаемых в РФ украинцев

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Украинский режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко призвали глав министерств иностранных дел государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для освобождения украинцев, удерживаемых РФ по политическим мотивам.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу, в ходе мероприятий в Братиславе на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ Олег Сенцов и Роман Сущенко поделились своими историями о пути от незаконного до освобождения из-за решетки российских тюрем и привлекли внимание к массовому грубому нарушению прав человека Россией.

"Они также напомнили о порядке 100 украинских гражданах, которых продолжают незаконно удерживать по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя и призвали глав внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для их освобождения”, - говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, открывая мероприятие, поблагодарил присутствующих коллег за усилия, которые прилагались их странами и способствовали возвращению в сентябре из РФ незаконно удерживаемых граждан Украины.

Теги: #сущенко #сенцов #заключенные
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