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10:03 06.12.2019

Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

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Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

 По состоянию на 7.00 пятницы продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, проводятся поисковые работы, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 7.00 6 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели отметили, что в ходе проведения поисковых работ обнаружено тело погибшего человека.

"В результате пожара погибли два человека, 30 госпитализированы в лечебные учреждения (один человек выписан), судьба 13 чел. остается неизвестной", – подчеркнули в ГСЧС Одесской области.

К ликвидации последствий пожара привлечены 253 чел. и 38 ед. техники, из них от ГСЧС 131 чел. л/с и 15 ед. техники.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гсчс #колледж #одесса #пожар
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