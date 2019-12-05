В Белом доме прогнозируют, что Палата представителей одобрит обвинения против Трампа по импичменту

Белый дом надеется, что американский сенат проявит справедливость в разбирательстве по импичменту президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы ожидаем справедливого разбирательства в Сенате", - написала Гришэм в Twitter. Таким образом, она дала понять, что в Белом доме не сомневаются, что Палата представителей, большинство мест в которой удерживают демократы, проголосует за импичмент.

При импичменте президента в США голосование сначала проходит в Палате представителей, где президенту предъявляют обвинения, а затем в Сенате, где решают, должен ли он покинуть свой пост.

Ожидается, что Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, заблокирует процедуру импичмента Трампа.

Гришэм также заявила, что демократам должно быть стыдно за то, что они инициировали процедуру импичмента в отношении президента.

"Нэнси Пелоси и демократам должно быть стыдно. Дональд Трамп не сделал ничего, он просто управляет нашей страной, что привело к росту экономики, увеличению числа рабочих мест и укреплению армии", - заметила Гришэм.

Спикер Палаты представителей США Пелоси объявила в четверг о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента Трампу.

В ходе выступления Пелоси обвинила Трампа в злоупотреблении властью и заявила, что он подрывает национальную безопасность США.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.