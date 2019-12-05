События

05:02 05.12.2019

США закрыли военно-морскую базу Перл-Харбор после сообщения о стрельбе

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США закрыли военно-морскую базу Перл-Харбор после сообщения о стрельбе

 Власти объединенной базы ВМС США Перл-Харбор - Хикем сообщили об ее закрытии после того, как поступили сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харборе, штат Гавайи, сообщают СМИ.

Они отмечают, что информация о стрельбе поступила около 14:30 среды по местному времени.

Телеканал CNN, ссылаясь на медиков, сообщает, что в госпиталь в Гонолулу поступил один из пострадавших в результате стрельбы. В то же время, местный телеканала информировал об одном погибшем и, как минимум, трех раненых.

На базе размещены ВМС и ВВС США. Пока подробности инцидента не приводятся.

Теги: #база #сша #вмс #закрытие
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