США закрыли военно-морскую базу Перл-Харбор после сообщения о стрельбе

Власти объединенной базы ВМС США Перл-Харбор - Хикем сообщили об ее закрытии после того, как поступили сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харборе, штат Гавайи, сообщают СМИ.

Они отмечают, что информация о стрельбе поступила около 14:30 среды по местному времени.

Телеканал CNN, ссылаясь на медиков, сообщает, что в госпиталь в Гонолулу поступил один из пострадавших в результате стрельбы. В то же время, местный телеканала информировал об одном погибшем и, как минимум, трех раненых.

На базе размещены ВМС и ВВС США. Пока подробности инцидента не приводятся.