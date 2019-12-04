На пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных. Эвакуация людей завершена

Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего здания учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса), в результате которого пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв. Работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4-ро пожарных", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГСЧС.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого по состоянию на 10.50 по данным ГСЧС составляла около 700 м кв. Позже в Службе сообщили, что по состоянию на 11:20 площадь пожара ориентировочно составила 1000 кв.м, а также информировали, что существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.