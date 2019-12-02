Зеленский назначил замминистра юстиции Коломиец руководителем переговорной группе по договору с Таиландом о передаче осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский сменил двух членов украинской делегации по переговорам с Таиландом о подготовке проекта договора о передаче осужденных лиц, введя в ее состав, в частности, заместителя Министра юстиции Украины Валерию Коломиец и назначив ее главой делегации.

Соответствующий указ главы государства №872/2019 от 2 декабря, вносящий изменения в ст.указа №20 от 1 февраля 2017 года "О делегации Украины для участия в переговорах между Украиной и Королевством Таиланд по подготовке проекта Договора между Украиной и Королевством Таиланд о передаче осужденных лиц" опубликован на сайте президента.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в переговорах между Украиной и Королевством Таиланд по подготовке проекта договора… о передаче осужденных лиц (далее - делегация) Коломиец Валерию Рудольфовну - заместителя министра юстиции Украины, назначив ее главой делегации", - говорится в тексте указа.

Также в составе делегации указом утверждена Людмила Марченко, занимающая должность заведующей отделом по вопросам военного законодательства и международного права Главного управления законодательства по вопросам государственного строительства Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Украины.

В то же время, согласно указу, из состава делегации выведены экс-заместитель министра юстиции Сергей Петухов, который возглавлял делегацию прежде, а также судья прежнего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил с 29 ноября экс-заместителя министра юстиции Петухова заместителем главы Государственной фискальной службы (ГФС).