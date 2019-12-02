События

19:24 02.12.2019

Зеленский назначил замминистра юстиции Коломиец руководителем переговорной группе по договору с Таиландом о передаче осужденных

2 мин читать
Зеленский назначил замминистра юстиции Коломиец руководителем переговорной группе по договору с Таиландом о передаче осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский сменил двух членов украинской делегации по переговорам с Таиландом о подготовке проекта договора о передаче осужденных лиц, введя в ее состав, в частности, заместителя Министра юстиции Украины Валерию Коломиец и назначив ее главой делегации.

Соответствующий указ главы государства №872/2019 от 2 декабря, вносящий изменения в ст.указа №20 от 1 февраля 2017 года "О делегации Украины для участия в переговорах между Украиной и Королевством Таиланд по подготовке проекта Договора между Украиной и Королевством Таиланд о передаче осужденных лиц" опубликован на сайте президента.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в переговорах между Украиной и Королевством Таиланд по подготовке проекта договора… о передаче осужденных лиц (далее - делегация) Коломиец Валерию Рудольфовну - заместителя министра юстиции Украины, назначив ее главой делегации", - говорится в тексте указа.

Также в составе делегации указом утверждена Людмила Марченко, занимающая должность заведующей отделом по вопросам военного законодательства и международного права Главного управления законодательства по вопросам государственного строительства Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Украины.

В то же время, согласно указу, из состава делегации выведены экс-заместитель министра юстиции Сергей Петухов, который возглавлял делегацию прежде, а также судья прежнего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил с 29 ноября экс-заместителя министра юстиции Петухова заместителем главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Теги: #президент #переговоры #таиланд #осужденные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 02.12.2019
Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

14:38 29.11.2019
Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

09:17 29.11.2019
Lufthansa предложила профсоюзу бортпроводников начать переговоры о зарплате

Lufthansa предложила профсоюзу бортпроводников начать переговоры о зарплате

20:16 28.11.2019
Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

06:03 28.11.2019
Талибы провели в столице Катара переговоры с представителями ЕС

Талибы провели в столице Катара переговоры с представителями ЕС

19:34 27.11.2019
Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

19:04 26.11.2019
Зеленский верит, что "Государство в смартфоне" облегчит жизнь гражданам и усложнит - коррупционерам

Зеленский верит, что "Государство в смартфоне" облегчит жизнь гражданам и усложнит - коррупционерам

17:29 25.11.2019
Дата следующих переговоров по транзиту газа пока не известна - Оржель

Дата следующих переговоров по транзиту газа пока не известна - Оржель

19:08 22.11.2019
Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

07:39 22.11.2019
Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи в "нормандском формате", но это не должно быть связано с темой Донбасса

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

В центре Киева обстреляли машину, погиб ребенок

ПОСЛЕДНЕЕ

Качура рассказал о повестке дня заседания фракции "Слуга народа": рынок земли, ГБР и кадровые назначения в комитетах

В законопроект о рынке земли подали около 3 тыс. правок - Качура

Зеленский предлагает объявить 2020 год годом математики в Украине

Зеленский анонсировал электронные водительские удостоверения и техпаспорта уже в этом году

ЦИК разрешила изменять место голосования в режиме он-лайн

Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Отопень

В ходе протестов в Иране погибли более 200 человек - Amnesty International

Пристайко примет участие в конференции на полях саммита НАТО в Лондоне – МИД Украины

На Донбассе с полуночи огонь не открывался

СБУ задержала одессита, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА