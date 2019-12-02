События

17:02 02.12.2019

СБУ задержала одессита, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

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СБУ задержала одессита, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны.

Как сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, мужчина публиковал в социальных сетях антиукраинские лозунги и провоцировал дестабилизацию социально-политической ситуации в регионе. Также он публично призвал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты.

"Установлено, что провокатор ездил за указаниями во временно аннексированный Крым. Там он контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины", - отмечают в СБУ.

По месту проживания задержанного провели обыск, во время которого была изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теги: #сбу #пропаганда #одесса
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