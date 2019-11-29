Полиция в Хмельницкой области задержала членов ОПГ за вымогательство денег у предпринимателей

Правоохранители задержали в пятницу, 29 ноября, в Хмельницкой области пятерых участников преступной группы, которые вымогали у предпринимателей деньги за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности.

"Полицейские получили информацию, что на территории области "работает" преступная группа, которая требует от предпринимателей деньги за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности, а также помогает бизнесменам устранять конкурентов путем запугивания и "выбивания" из них несуществующих долгов. При этом в подтверждение "долгов" демонстрировали расписки, которые якобы были написаны предпринимателями", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Установлено, что состав ОПГ входило пятеро мужчин. Так, в начале месяца злоумышленники пришли к предпринимателю и сообщили, что он якобы задолжал $13,7 тыс. и должен их как можно быстрее вернуть. Во избежание физической расправы, предприниматель пообещал отдавать долг частями.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и передачу денег злоумышленникам. Кроме того, был установлен заказчик, который так пытался избавиться от конкурента.

Сейчас решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.