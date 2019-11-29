Lufthansa предложила профсоюзу бортпроводников начать переговоры о зарплате

Deutsche Lufthansa AG предложила профсоюзу бортпроводников Ufo сесть за стол переговоров для того, чтобы урегулировать споры о повышении зарплаты сотрудников основной и четырех дочерних авиакомпаний группы, сообщает Deutsche Welle.

Германский авиаперевозчик объявил, что предлагает профсоюзу "возможность начать комплексный процесс примирения в дочерних компаниях Eurowings, Germanwings и CityLine". Руководство Lufthansa надеется, что это станет первым шагом на пути к примирению с Ufo.

"Lufthansa продолжит делать все возможное, чтобы договориться с Ufo о всеобъемлющем урегулировании конфликта в основной компании, способном решить насущные проблемы бортпроводников", - говорится в заявлении авиакомпании. Помимо этого, предлагается начать переговоры с Germanwings, в ходе которых "можно будет обсудить все открытые тарифные вопросы".

Между тем профсоюз 28 ноября обвинил авиакомпанию в том, что переговоры по урегулированию конфликта в течение предыдущих двух дней велись "недостаточно серьезным образом". Условия, на которых Lufthansa хочет достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта в основной компании группы, не обеспечивают профсоюзу достаточную юридическую безопасность и содержат много подводных камней, заявил пресс-секретарь Ufo Николей Баублис.

Ранее профсоюз бортпроводников провел ряд предупредительных забастовок в четырех "дочках" и двухдневную забастовку в основной авиакомпании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1,5 тыс. рейсов, что затронуло примерно 200 тыс. пассажиров.