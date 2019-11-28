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14:39 28.11.2019

Дубилет анонсировал электронную перепись населения в 2019г

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Дубилет анонсировал электронную перепись населения в 2019г

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал проведение электронной переписи населения уже в 2019 году.

"Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года. Поэтому мы решили провести так называемую электронную перепись", – написал Дубилет в Тelegram-канале в четверг.

Кабмин планирует провести перепись вместе со специалистами по математике и социологии. Алгоритм намечен следующий: 1) сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их местонахождению; 2) сбор данных с реестров о детях (ЗАГС) и пенсионерах (Пенсионный фонд); 3) "калибрующие" социологические опросы – уточнение, сколько sim-карт приходится в среднем на украинца в разных группах; 4) использование этих данных в математической модели.

"Эти данные будут, возможно, более точными, чем традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - полагает министр.

При этом Дубилет отметил, что помимо общей информации, министерства и госорганы нуждаются в более специализированных данных, таких как состав семьи, национальность и т.д.

"Конечно, этот метод не дает ответов на более специализированные вопросы. Однако я считаю, что для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие необычные источники", – указал Дубилет.

По его словам, госбюджет на 2020 год предусматривает расходы на перепись в 1,4 млрд грн, тогда как ранее планировалось заложить 3,4 млрд грн.

"А если все пойдет как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще 1 млрд грн", – добавил он.

Ранее о возможности проведения запланированной на 2020 год переписи населения с помощью онлайн-инструментов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-инструментов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне", - сказал премьер.

Теги: #перепись_населения #дубилет
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