НАБУ и САП уведомили о подозрении бизнесмена Альперина

По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке в четверг.

Действия подозреваемого, которого следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицированные по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( злоупотребление властью или служебным положением).

В САП отметили, что на сегодняшний день уже 11 лицам сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Злоумышленники, задействованным в реализации коррупционной схемы по махинациям с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, своими действиями нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.

26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.