Сейчас нет угрозы наступления со стороны оккупированных территорий - руководитель украинской стороны СЦКК

Согласно данным украинской разведки, сейчас нет угрозы наступления на украинскую территорию со стороны оккупированных территорий, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский.

"Нет никакой угрозы наступления с той (оккупированной – ИФ) стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет", - сказал он журналистам во время брифинга на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве в четверг.

Кроме того, Борщевский отметил, что ситуация по безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.

"Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилось, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности", - отметил он и добавил, что на данной территории появились государственные структуры.