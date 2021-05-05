Украинская сторона СЦКК об обстреле больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине, она делает всё для обострения ситуации

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о грубых нарушениях Минских договоренностей и Международного гуманитарного права вооруженными формированиями РФ в связи с обстрелом российскими наёмниками больницы в Красногоровке, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вчера, 4 мая, наемники Кремля в течение часа, начиная с 21.25, вели огонь из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела, были повреждены центральная больница, которая находится по адресу ул. Нахимова 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания. В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры "является грубым нарушением международного гуманитарного права".

"Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострение ситуации на востоке Украины", - уточняют в украинской стороне СЦКК.

Там добавляют, что по факту указанного нарушения украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес руководителя СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, в ночь на 5 мая российские наемники на Донбассе обстреляли больницу и повредили линию электропередач в городе Красногоровка, по данному факту украинские правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.