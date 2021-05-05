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12:45 05.05.2021

Российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке, полиция открыла уголовное дело по факту теракта

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Российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке, полиция открыла уголовное дело по факту теракта

В ночь на 5 мая российские наемники на Донбассе обстреляли больницу и повредили линию электропередач в городе Красногоровка, по данному факту украинские правоохранители начали уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Установлено, что в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями города Красногоровка повреждено больницу, где находились больные COVID-19 и автомобиль "скорой помощи", отсутствует электроснабжение. Люди не пострадали. Событие квалифицированы по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Отмечается, что информация о том, что около 23:30 незаконные вооруженные формирования обстреляли медучреждение, поступила 5 мая ночью в отдел полиции № 2 (г. Курахово) Покровского райуправления.

В полиции уточняют, что во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия "Марьинская центральная районная больница", которое расположено вблизи линии столкновения. Из-за поврежденной линии электропередач больница осталась без света.

Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

"В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет", - подчеркивают правоохранители.

На месте событий работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются. Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта.

Кроме того, в Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 4 мая, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. При этом, дважды противник открывал огонь из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов вблизи Красногоровки.

Теги: #красногоровка #обстрел
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