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08:04 10.07.2021

Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

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Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

Российские наемники продолжают систематически препятствовать работе СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, сообщила Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"В отчете СММ ОБСЕ от 8 июля 2021 указано о недопуске патруля Миссии на блокпостах вооруженных формирований вблизи оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск, ссылаясь на "приказы от командиров" и "проведение учений с боевой стрельбой в этом районе", - говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в фейсбуке.

Отмечается, что наблюдатели не смогли получить доступ к постоянному месту хранения вооружения и к местам размещения отведенного тяжелого вооружения во временно неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области, поскольку наемники приказали наблюдателям покинуть эти районы, ссылаясь на "приказы от командиров".

Также вблизи населенного пункта Долгое наемники запретили патрулю Миссии находиться в этом районе.

"БПЛА Миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS в результате глушения, осуществляя пролет на неподконтрольной правительству Украины территории над населенными пунктами Харцызск, Липская и Пионерское. Во время последнего полета команда Миссии потеряла контроль над пространственным положением БПЛА. Наблюдателям не удалось вернуть летательный аппарат", - отметили в СЦКК.

В Миссии считают, что такими действиями наемники пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений.

"Кроме того, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, оккупанты в очередной раз, используя комплексы РЭБ российского производства, осуществляли глушения БПЛА СММ малого радиуса действия во время 2-х полетов вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Авдеевка", - сказано в сообщении.

Теги: #препятствование #наемники #украина #сцкк
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