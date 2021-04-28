Российские наемники на Донбассе вывели из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ вблизи шахты "Октябрьская" и установили там минометную позицию

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о новых нарушениях Минских договоренностей со стороны российских наемников на Донбассе, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в среду.

"19 апреля текущего года специалистами СММ ОБСЕ был выявлен факт вмешательства оккупантов в работу камеры видеонаблюдения Миссии и установка наемниками своих видеокамер на мачте системы видеонаблюдения СММ, которая находится на территории шахты "Октябрьская", на окраине временно не подконтрольного Украине Донецка (факт нарушения зафиксирован в отчете Миссии ОБСЕ №90 / 2021 от 20 апреля)", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

Отмечается, что в результате вмешательства операторы ОБСЕ вынуждены были отключить от мониторинга свое оборудование.

"В то же время наемники, используя выгодное тактическое положение шахты, не только ведут наблюдение на большом расстоянии за позициями ВС Украины, но и оборудовали вблизи мачты огневую позицию минометов, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ №95 / 2021 от 26 апреля", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Кроме того сообщается, что утром, 27 апреля, российские наемники совершили обстрел позиций ВС Украины именно из района шахты "Октябрьская", во время которого, в сторону украинских позиций было выпущено 22 мины с миномета калибра 120 мм.

В ходе обстрела наемники также применили ПТРК, в результате чего получил ранение военнослужащий ВС Украины. Корректировка огня осуществлялось с применением БПЛА.

"Дерзкие действия пророссийских наемников свидетельствуют об их нежелании соблюдать Минские договоренности и попытках любой ценой спровоцировать Вооруженные силы Украины на огонь в направлении Донецка. Именно этим объясняются факты ведения оккупантами огня из районов города, которые участились во второй половине апреля и зафиксированы Украинской стороной СЦКК", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по фактам грубых нарушений режима прекращения огня украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы в адрес СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что агрессивные действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Вооруженных сил Украины и местного населения и дестабилизируют ситуацию вдоль всей линии разграничения. Несмотря на все провокации оккупантов, Вооруженные силы Украины строго соблюдают режим прекращения огня и взятые на себя обязательства", - резюмируют в СЦКК.