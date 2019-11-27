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17:25 27.11.2019

Генпрокуратура проведет следственные эксперименты в делах Майдана - Рябошапка

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Генпрокуратура проведет следственные эксперименты в делах Майдана - Рябошапка

 Генеральная прокуратура намерена провести следственные эксперименты в "майдановских делах", заявляет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Речь идёт о следственных экспериментах. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая", - сказал Генпрокурор в среду журналистам в Киеве.

По его словам, речь идёт о тех уголовных производствах, которые непосредственно связаны с событиями на Майдане, с применением насилия.

"Большинство производств ("майдановских" - ИФ) не завершены. И большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было сделать ещё пять лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет. Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... Можно было ещё пять лет назад, а не делать это на шестой год после событий", - сказал Рябошапка.

Теги: #майдан #рябошапка #гпу
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