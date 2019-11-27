Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

Инициативная группа митингующих у стен Национального банка Украины (НБУ) намерена принять участие в заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в НБУ в среду.

"В этом совещании будет участвовать наша инициативная группа. Нашу инициативную группу должны пропустить, ее аккредитовал депутат Александр Дубинский", - заявил один из активистов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", эту группу активистов пока не впустили в здание центробанка. Главный вход в здание НБУ охраняется полицейскими. Многие из активистом одеты в оранжевые жилеты - это работники Никопольского завода ферросплавов.

Митингующие зажгли дымовые шашки.

Как сообщалось, на среду на 11:00 в Нацбанке намечено проведение заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, профильный финансовый подкомитет которого возглавляет Дубинский.