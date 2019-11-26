События

16:43 26.11.2019

В Украине проходит спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

4 мин читать
В Украине проходит спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

Во вторник на территории 6 областей Украины проводится масштабная спецоперация по ликвидации деятельности наркосиндиката и задержанию его лидеров и активных участников, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"В операции задействованы почти полтысячи правоохранителей: оперативники Управления стратегических расследований во Львовской области, Департамента стратегических расследований, Департамента внутренней безопасности, следователи полиции во Львовской области, работники прокуратуры Львовской, спецназовцы КОРД и полков полиции особого назначения различных областей Украины", - сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Согласно информации, уже задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат объединенной территориальной громады, и 18 участников преступной группы. Также изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ. Ранее по этому делу коллеги из Беларуси задержали еще двух участников преступной организации.

В полиции рассказали, что несколько месяцев назад работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности Нацполиции во Львовской области и следственного управления полиции Львовщины при процессуальном руководстве прокуратуры области начали документирование группы лиц, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков как на территории страны, так и за ее пределами. Проведя комплекс оперативных мероприятий, удалось не только задокументировать противоправную деятельность участников "синдиката", установить места изготовления наркотиков и проследить сеть и каналы их сбыта.

"Было установлено, что организовали наркобизнес двое жителей Львовской области, один из которых является действующим депутатом объединенной территориальной громады и председателем комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Организационную систему построили таким образом, что участники "синдиката" из разных регионов почти не контактировали друг с другом. Такая структура была создана с целью, чтобы при задержании так называемых "чернорабочих", они не обладали информацией, которая может представлять интерес для полиции. При этом организаторы тщательно подбирали кадры, а главными критериями были готовность нарушать закон, физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Во время документирования преступной группы оперативники установили места нахождения 5 накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений, а с целью расширения "ассортимента" организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали.

"Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдовы и Беларуси", - проинформировали в Нацполиции.

Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. В целях конспирации кошельки (одновременно их функционировало 7) через несколько суток удалялись и создавались новые. В среднем ежесуточно на одном кошельке аккумулировалось до 15-20 тыс. грн.

Также у наркодельцов существовали пункты хранения, через которые осуществляли реализацию продукции большими и розничными партиями, используя при этом так называемую систему "закладок": после оплаты заказа покупатели получали фотоизображения места нахождения "товара" и его точные координаты.

Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие.

"В общем, функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21млн грн. Сейчас в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 20 участников преступной группы, в том числе и двое организаторов. Ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали двух активных участников этой преступной организации", - информируют в Нацполициии Украины.

Согласно сообщению, по результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25млн грн. Кроме этого, изъято $24 тыс., 1,1тыс. евро и 38,6тыс. грн, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

"Следственные действия продолжаются. После их завершения будет решаться вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятое во время процессуальных мероприятий имущество и имущество участников преступной организации будет наложен арест", - подчеркнули в Нацполиции.

Теги: #нацполиция #синдикат #спецоперация #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 08.11.2019
В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

21:28 01.11.2019
Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

22:57 31.10.2019
На территории военной части в Киеве за сбыт канабиса задержан сержант-наркоторговец и его поставщик

На территории военной части в Киеве за сбыт канабиса задержан сержант-наркоторговец и его поставщик

14:42 27.10.2019
В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

11:33 26.10.2019
Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

Полиция изъяла гранату у жителя Киева, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков

20:23 25.10.2019
В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

05:43 24.10.2019
В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

12:37 19.10.2019
Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

02:50 07.10.2019
На Луганщине задержаны две женщины, которые через интернет сбывали наркотики

На Луганщине задержаны две женщины, которые через интернет сбывали наркотики

00:56 07.10.2019
В Житомирской области задержан полицейский, который сбывал наркотики

В Житомирской области задержан полицейский, который сбывал наркотики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

Боевики обстреляли позиции ВСУ из АГС со стороны Петровского, расположенного близ участка разведения сил на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранена мирная жительница Марьинки

Зеленский в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос возвращения РФ всего недостающего на украинских военных кораблях, также затронули вопрос газовых переговоров в формате Украина-РФ-ЕС

"Зеркало недели" прекратит выпуск печатной версии с нового года - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Из здания киевского вокзала эвакуированы все пассажиры после сообщения о минировании

Во Львовском облуправлении полиции проходят обыски - НАБУ

Важность "Балтик плюс" в ПАСЕ и перспективы развития украинско-эстонского межпарламентского сотрудничества обсудили Зеленский и спикер Рийгикогу

Завершение реконструкции Гостиного двора в Киеве обойдется в 500 млн грн

Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Новый посол Канады в Украине Галадза вручила копии верительных грамот замглавы МИД Боднару

Без амнистии Украине придётся привлечь к уголовной ответственности 40 тыс. военных и чиновников "Л/ДНР"

СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию незаконного референдума в 2014 году

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", военные пока ответный огонь не открывают

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА