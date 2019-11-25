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20:59 25.11.2019

На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ООС

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На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ООС

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений общевойскового резерва Объединенных сил, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага. Хотя танки и отведены из района проведения ООС, но угроза танкового прорыва всегда имеет место", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для тренировки общевойскового резерва проводятся регулярно. Так, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.

Теги: #оос #учения #донбасс
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