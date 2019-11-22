Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против РФ.

Премьер Канады со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных РФ судов, а также договоренность о проведении саммита в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 декабря. Он также заверил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине в реализации реформ.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины и пригласил Трюдо посетить Украину с официальным визитом.