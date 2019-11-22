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19:08 22.11.2019

Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

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Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против РФ.

Премьер Канады со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных РФ судов, а также договоренность о проведении саммита в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 декабря. Он также заверил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине в реализации реформ.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины и пригласил Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Теги: #президент #канада #премьер
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