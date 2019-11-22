Танкер Delfi дрейфует вблизи Одессы

Танкер Delfi, который подал сигнал бедствия 20 ноября 2019 года, дрейфует неподалеку от берега в районе одесского пляжа "Дельфин".

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

"В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 буксирная линия между GEA и танкером оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта "Одесса", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.

В настоящее время контроль над аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб Одесского порта направил к аварийному танкеру буксир BIG частной компании, которая привлечена к проведению операции.

Администрация морских портов отмечает, что судно Delfi (владелец - компания, зарегистрированная в г.Бирмингем, Великобритания) не имеет груза, команда на борту состоит из трех членов экипажа. Оперативный штаб порта "Одесса" круглосуточно держит наготове мощные буксиры, чтобы в случае улучшения погодных условий не допустить посадке танкера на мель возле городского пляжа.