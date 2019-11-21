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13:59 21.11.2019

Майдан-III возможен, его причиной могут стать недопустимые компромиссы с РФ, отмечают эксперты

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Майдан-III возможен, его причиной могут стать недопустимые компромиссы с РФ, отмечают эксперты

Эксперты допускают возможность третьих массовых акций протеста в Киеве, причиной которых могут стать недопустимые компромиссы с Российской Федерацией и заострение ситуации на Донбассе.

"На вопрос, возможен ли через год-два Майдан-III, большинство ответили, что в целом это возможно. А на вопрос, какие могут быть причины Майдана-III, абсолютное большинство ответило, что это могут быть недопустимые компромиссы с Россией и обострение событий на Донбассе", - сказала директор фонда "Демократичные инициативы" им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина на презентации экспертного опроса "Пятая годовщина майдана" в четверг в Киеве.

В ходе исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы"7-19 ноября 2019 года, было опрошено 80 экспертов.

44 эксперта считают, что т.н."Майдан-III" в целом возможен, 9 полагают, что, скорее всего, так и будет, 15 человек ответили, что такое развитие событий маловероятно, а пять респондентов уверены, что нового Майдана в ближайшие два года не будет. Семеро из опрошенных затруднились ответить.

43 эксперта назвали возможную причину нового Майдана - предательство национальных интересов, недопустимые компромиссы с РФ и обострение ситуации на Донбассе. 13 видят возможную причину в катастрофическом падении уровня жизни населения, экономический кризис, еще 13 - неверие в состоятельность новой власти обеспечить изменения к лучшему, девять - предательство властью европейского курса Украины.

Семь экспертов допускают, что Майдан-III спровоцируют массовые нарушения прав граждан, расправу над оппозиционными политиками и общественными активистами, пять - отсутствие последовательной политики по отношению к оккупированным территориям, выполнение Минский договоренностей, четыре - коррумпированность власти и отсутствие заметных результатов борьбы с коррупцией, три - продажу земли. 14 респондентов назвали другие возможные причины Майдана-III.

Теги: #майдан #эксперты
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