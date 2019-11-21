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12:40 21.11.2019

Мэру Львова вручили подозрение о злоупотреблении властью

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Мэру Львова вручили подозрение о злоупотреблении властью

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью, сообщил в видеообращении Андрей Садовой на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году Львов на открытом конкурсе привлек инвестора – компанию СТР. Мы получили от этой компании 54 млн грн за землю… На этом поле инвестор должен построить индустриальный парк. Начиная с 2015 - 2016 годов – блокирование со всех сторон. На уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры", - заявил Садовой.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом.

15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

Теги: #львов #сап #садовый #подозрение
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