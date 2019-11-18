Суд разрешил выпустить Гриценко из "клетки" к адвокатам на время заседания по мере пресечения

Судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство адвокатов главы Укрэксимбанка Александра Гриценко относительно пребывания подозреваемого в комнате заседаний с его защитниками во время заседания по избранию меры пресечения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", адвокаты Гриценко также подавали ходатайство относительно прекращения заседания и возвращения ходатайства об избрании меры пресечения стороне обвинения в связи с нарушениями во время задержания главы Укрэксимбанка.

"Осуществление сообщения о подозрении не произошло, оно является недействительным, а отсюда следует, что лицо, которое находится тут - в этом зале заседания - не имеет процессуального статуса подозреваемого", - заявил адвокат во время заседания.

В свою очередь, следственный судья решил проводить рассмотрение дела по сути, с учетом того, что материалов, прикрепленных к ходатайству, достаточно для принятия решения относительно меры пресечения Гриценко.

"Содержание ходатайства защитника является предметом рассмотрения в судебном заседании и подлежит проверке путем изучения доказательств и предоставлении оценки следственным судьей в совещательной комнате", - резюмировал судья.

Как сообщалось, заседание по избранию меры пресечения Гриценко началось в понедельник около 14:00. Прокурор ходатайствует о мере пресечения для главы Укрэксимбанка Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятия под стражу на 50 дней во время заседания в Печерском районном суде Киева.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 задержали главу Укрэксимбанка.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона при отсутствии законных оснований.

Гриценко возглавил правление Укрэксимбанка в августе 2014 года.